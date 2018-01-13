Порошенко ждет от Германии дальнейшей поддержки для Украины

Президент Петр Порошенко выразил надежду, что поддержка Украины и ее территориальной целостности оставаться приоритетом внешней политики Германии.

Об этом глава государства заявил 13 января, поздравив переговоры между лидерами ХДС/ХСС и социал-демократов о коалиции.

"Надеюсь, что они (коалиционные переговоры - ред.) увенчаются успехом, а также на то, что неизменная поддержка Украины, ее территориальной целостности и курса реформ и в дальнейшем будет оставаться приоритетом внешней политики Германии", - отметил президент.

Как известно, выборы в Германии состоялись 24 сентября 2017. После них переговоры о формировании коалиции вели консерваторы, Зеленые и либералы (СвДП), поскольку социал-демократы объявили о переходе в оппозицию.

Однако переговоры по созданию так называемой коалиции "Ямайка" провалились после выхода из них представителей СвДП.

7 декабря партийный съезд СДПГ таки дал "зеленый свет" на переговоры по большой коалиции, пишет Европейская правда.

Лидеры Христианско-демократического союза (ХДС), Христианско-социального союза (ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) достигли прорыва во время предварительных переговоров по формированию большой коалиции.

Украинская правда