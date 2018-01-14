На Гавайях объявляли ядерную тревогу

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Воскресенье, 14 января 2018, 00:44

Жители Гавайев получили сообщение о приближении баллистической ракеты.

Об этом пишет Poynter.

В 8:07 в субботу жители Гавайских островов увидели на своих телефонах пугающее сообщение: "Гавайям грозит ракетный удар. Немедленно ищите укрытие. Это не учения".

Похожие, но более детальные объявления были показаны и по телевидению.

Это предупреждение призывало "немедленно укрыться в здании".

В конечном итоге тревога оказалась ложной, хотя многие, кто видел предупреждение, сочли его реальным.

Как сообщалось, в начале декабря на Гавайях проверяли исправность сирен, которые могут быть использованы для оповещения туристов и жителей о возможном ядерном нападении со стороны Северной Кореи.

Как известно, КНДР неоднокартно грозила запустить ракеты в направлении территории США.

В ответ на эти и другие угрозы президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов к любому сценарию развития событий.

Темы: ядерное оружие КНДР США
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