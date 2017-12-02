На Гавайях тестируют сирены на случай ядерной атаки КНДР

На Гавайях проверяют исправность сирен, которые могут быть использованы для оповещения туристов и жителей о возможном ядерном нападении со стороны Северной Кореи.

Как сообщает "Голос Америки" со ссылкой на AP, во время испытания сирен на пляже Гавайев Вайкики впервые после окончания "холодной войны" оказалось, что они были неисправными или недостаточно громкими.

"Сирены в значительной мере были заглушены волнами и ветром на пляже ... Посетители пляжа вряд ли заметили тест, который раздавался как далекая сирена. Предостережение дало бы людям 20 минут, чтобы добраться до убежища в случае неминуемой ракетной атаки", - говорится в сообщении.

На островах существует 385 предупредительных сирен. Гавайские чиновники заявили, что это первый штат, который вернул систему предупреждения атак времен "холодной войны".

Испытания будут продолжаться в первый рабочий день каждого месяца.

Как известно, Гавайи являются одним из ближайших штатов к КНДР, который может стать целью для атаки из-за большого военного присутствия: на острове Оагу расположено Тихоокеанское командование США, штаб военных для Азиатско-Тихоокеанского региона. Остров также размещает десятки морских кораблей и является ключевой базой для ВВС, армии и Корпуса морской пехоты.

На днях Северная Корея выпустила мощную ядерно-способную межконтинентальную баллистическую ракету, которая могла бы достичь материковой части США.

Ядерная атака на Гавайи привела бы к тысячам смертей, тепловому излучению, серьезному ущербу для критической инфраструктуры и т.п.

Представитель США в ООН Никки Хейли заявила, что США не ищут войны с КНДР, но если она произойдет, режим Северной Кореи будет полностью уничтожен.