В столице мужчину приговорили к 4-м годам за сообщение о "минировании"

918 просмотров
Воскресенье, 14 января 2018, 12:30

В Киеве 24-летний мужчина получил по решению суда 4 года лишения свободы за ложное сообщение о заминировании спортивного комплекса.

Об этом сообщила столичная полиция.

Отмечается, что в октябре 2017 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения сообщил о заминировании спортивного комплекса.

"Осмотрев здание и прилегающую территорию, правоохранители не нашли подозрительных вещей и веществ. При проведении оперативно-розыскных мероприятий правоохранители сразу установили "минера". Им оказался 24-летний уроженец Черниговской области", - говорится в сообщении.

Мужчина в суде полностью признал свою вину. Печерский районный суд вынес решение о лишении свободы на 4 года за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 259 "Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности" Уголовного кодекса.

Ранее Днепровский райсуд Киева приговорил "минера" ​​столичного метрополитена к 4 годам лишения свободы.

Темы: Киев суд полиция
powered by lun.ua
По теме
Кличко заявил о планах на 300 км дорог и готовности к снегопадам 13 января 2018, 15:06
Столичных водителей предупредили о гололеде в субботу 13 января 2018, 09:22
КГГА продлила ограничение на внешнюю рекламу в Киеве 12 января 2018, 21:48
Все новости
Главные новости
Минобороны: В субботу во второй половине дня обстрелов не было
Близкие к Саакашвили медиа в Грузии обнародовали компромат на Порошенко
Боевики обстреляли из гранатометов опорный пункт вблизи КПВВ "Гнутово"
АП: Опубликованные грузинским телеканалом "документы" - вброс ФСБ
Все новости

Белорусская группа Port Mone: "Мир можно покорить с помощью 500 человек в каждом городе"

благоустройство

Каким может стать Житний рынок

Лайфхаки

Как начать бегать и не перестать через месяц