Российскому политологу запретили въезд в ЕС на 3 года

Российского политолога Олега Бондаренко не пустили в ЕС - въезд на территорию Евросоюза ему запрещен по требованию Польши.

Как пишет ТАСС, об этом сообщил сам Бондаренко.

"По запросу Польши мне запрещен въезд на территорию стран ЕС без объяснения причин. Запрет действует 3 года", - сказал он.

По словам Бондаренко, он прилетел в Берлин по приглашению германской "Левой партии" для участия в политическом мероприятии.

Бондаренко сообщил, что его готовят к депортации и заявил, что не знает, с чем конкретно может быть связан запрос Польши.

Отмечается, что Бондаренко является директором "Фонда прогрессивной политики" и ведет авторские колонки в ряде российских СМИ.

Отметим, из открытых источников известно, что Бондаренко принимал участие в мероприятиях, организованных на территории оккупированных Луганской и Донецкой областей в качестве приглашенного "эксперта" и в телепрограммах - на пропагандистских телеканалах частности, заявляя, что "о восстановлении суверенитета Украины на Донбассе речи быть не может". Его выступления и заявления также публиковались на страницах в соцсетях так называемого "Народного Ополчения Луганщины".