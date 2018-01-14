Російському політологу заборонили в'їзд до ЄС на 3 роки

Російського політолога Олега Бондаренка не пустили до ЄС - в'їзд на територію Євросоюзу йому заборонений на вимогу Польщі.

Як пише ТАСС, про це повідомив сам Бондаренко.

"За запитом Польщі мені заборонений в'їзд на територію країн ЄС без пояснення причин. Заборона діє 3 роки", - сказав він.

За словами Бондаренка, він прилетів до Берліна на запрошення німецької "Лівої партії" для участі у політичному заході.

Бондаренко повідомив, що його готують до депортації і заявив, що не знає, з чим конкретно може бути пов'язаний запит Польщі.

Зазначається, що Бондаренко є директором "Фонду прогресивної політики" і веде авторські колонки у низці російських ЗМІ.

Зазначимо, з відкритих джерел відомо, що Бондаренко брав активну участь у заходах, організованих на території окупованих Луганської та Донецької областей у якості запрошеного "експерта" та у телепрограмах - на пропагандистських телеканалах зокрема, заявляючи, що "про відновлення суверенітету України на Донбасі йтися навіть не може". Його виступи та заяви публікували на сторінках у соцмережах так званого "Народного Ополчения Луганщины".