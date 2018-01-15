Парубий пообещал ускорить принятие закона об Антикоррупционном суде

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий пообещал, что уже во вторник запустит процедуру рассмотрения нескольких законопроектов о создании Антикоррупционного суда в Украине.

Об этом он заявил журналистам в понедельник.

"Завтра будет предложение включить их (законопроекты - ред.) в повестку дня сессии, что дает основания комитету их рассматривать. А рассматривать уже в сессионном зале мы сможем только после соответствующего рассмотрения комитетом", - сообщил спикер.

По его словам, кроме президентского законопроекта, на рассмотрении парламента есть еще 4 похожие законодательные инициативы. "То есть 7441, -2, -3, -4", - перечислил Парубий.

Он убежден, что профильный комитет "очень быстро и эффективно" рассмотрит все законопроекты.

"А я со своей стороны буду инициировать, чтобы как можно быстрее он появился на рассмотрении Верховной Рады", - добавил спикер.

Он отметил, что теоретически, если быстро сработает комитет, Рада может начать голосования за законопроекты уже на этой пленарной неделе (16-19 января), но это маловероятно.

Как известно, к включению в повестку дня сессии планируют проект закона о Высшем антикоррупционном суде за авторством Администрации президента и четыре альтернативных проекта.

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Евгений Кизилов, УП