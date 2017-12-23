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Порошенко передал ВР проект закона об Антикоррупционном суде

Суббота, 23 декабря 2017, 09:05
Порошенко передал ВР проект закона об Антикоррупционном суде

Проект закона о Высшем антикоррупционном суде от президента Петра Порошенко зарегистрирован в Верховной Раде.

По данным официального портала парламента, документ внесен 22 декабря и зарегистрирован под №7440.

Отмечается, что документ обозначен президентом как неотложный.

Текст документа на сайте ВР в настоящее время отсутствует.

Инициатором документа является президент, к разработке и согласованию были привлечены комитет по вопросам правовой политики и правосудия, комитет по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, комитет по вопросам бюджета и комитет по вопросам европейской интеграции.

Отметим, последним днем работы Верховной Рады в режиме пленарных заседаний в текущем году было 22 декабря, депутаты вернутся в сессионный зал только 16 января.

Как известно, 22 декабря Петр Порошенко заявил, что эксперты разработали законопроект об Антикоррупционном суде и он готов внести его на рассмотрение парламента.

21 декабря Верховная Рада с третьей попытки проголосовала за отзыв депутатского законопроекта №6011 о создании Антикоррупционного суда.За это проголосовали 235 нардепов.

В НАБУ заявили о необходимости создания Антикоррупционного суда для эффективного привлечения к ответственности коррупционеров.

Представитель главы государства в Верховной Раде Ирина Луценко отметила, что президент Петр Порошенко может внести в Верховную Раду законопроект об Антикоррупционном суде уже в 2018 году.

Читайте также: "Антикоррупционный суд: каких манипуляций ждать от президента"

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Темы: Антикоррупционный судПорошенкозаконодательство
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