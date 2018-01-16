Делу Штепы нашли новый суд

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Вторник, 16 января 2018, 13:22

Апелляционный суд Харьковской области решил направить уголовное производство в отношении экс-мэра Славянска Нели Штепы в Октябрьский районный суд Харькова.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.

"Апелляционный суд решил, что уголовное производство в отношении Нели Штепы будет рассматривать Октябрьский районный суд. Скорее всего, завтра производство попадет в суд и в течение максимум 5 дней назначат первое заседание", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это будет уже пятое начало рассмотрения дела в отношении бывшего мэра Славянска Донецкой области.

Как известно, избранная для Штепы мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с использованием электронного браслета – закончилась 13 января.

Штепу задержали 11 июля 2014 года. На суде она объясняла, что призывала Путина войти в Славянск под угрозой террористов, в плену у террористов ее били, а интервью для российских изданий сделаны "под дулом автомата". Ей грозит пожизненный срок заключения.

Темы: Славянск местная власть суд скандал
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