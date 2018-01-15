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Дело Штепы: мера пресечения закончилась, новую избрать некому

Понедельник, 15 января 2018, 14:04

Мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с использованием электронного браслета, избранная для экс-мэра Славянска Нели Штепы закончился 13 января, но пока неизвестен суд, который будет рассматривать ее дело.

Сам факт "Укринформу" подтвердил адвокат Александр Тананакин.

"Мера пресечения – домашний арест с браслетом – для Штепы закончился 13 января, а новый не избран, так как не выбран суд, который продолжит этот судебный процесс", - отметил защитник.

По его словам, на вторник назначено заседание Апелляционного суда Харьковской области, который определит подсудность дела Штепы.

"Судебный коллапс возник из-за того, что в Ленинском райсуде Харькова, где раньше слушалось дело Штепы, просто не осталось судей кроме тех, которые уже участвовали в этом процессе или вышли из него путем самоотвода", – добавил адвокат.

Как сообщалось, 11 января в Ленинском райсуде сразу две коллегии судей, избранных с помощью компьютера в базе данных этого суда, заявили о самоотводе, ссылаясь на давление прокуратуры.

После объявления об очередном самоотводе судей Штепа уехала в Славянск и, по словам адвоката, не собирается нарушать режим пребывания.

По словам пресс-секретаря прокурора Харьковской области Виты Дубовик, решение о самоотводе судьи Ленинского райсуда приняли самостоятельно, "без какого-либо влияния со стороны прокуратуры".

"На сегодняшний день это пятый состав суда, рассматривающего это уголовное производство по существу и который заявил о самоотводе, не начав слушания. К сожалению, закон обязывает нас начать рассмотрение в очередной раз", – пояснила Дубовик.

По ее словам, в октябре 2017 года прокуратура области открыла уголовное производство по факту заведомо неправосудного решения (ст. 375, ст. 368 УК Украины) относительно изменения меры пресечения обвиняемой Штепе вразрез с требованиями ч. 5 ст. 176 УПК Украины, которая предусматривает исключительно содержание под стражей для подозреваемых в совершении таких преступлений.

20 сентября Ленинский райсуд по ходатайству защиты изменил для экс-мэра Славянска Штепы меру пресечения с содержания в СИЗО на круглосуточный домашний арест с электронным браслетом.

Штепу было задержали 11 июля 2014 года. На суде она объясняла, что призывала Путина войти в Славянск под угрозой террористов, в плену у террористов ее били, а интервью для российских изданий сделаны "под дулом автомата". Ей грозит пожизненный срок заключения.

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Темы: сепаратизмсуд
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