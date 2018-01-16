Судьи просят повышенные зарплаты независимо от проверок

Совет судей хочет законопроектом поднять зарплаты всем судьям, а не только тем, что уже прошли квалификационное оценивания.



ССУ во время своего заседания попросила Совет по вопросам судебной реформы внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект с изменениями в закон "О судоустройстве и статусе судей", сообщает издание "Закон и Бизнес".



Указывается, что в соответствии с пп. 22-23 переходных положений закона право на получение судейского вознаграждения в новых размерах имеют судьи, которые по результатам квалификационного оценки подтвердили соответствие занимаемой должности или назначены на должность по результатам конкурса.



До прохождения квалификационного оценивания зарплата начисляется по старым правилам.



Если пп. 22-23 закона будут отменены, то вознаграждение в новом размере будут получать все судьи, независимо от того, прошли они оценивания или только собираются проходить.



Указывается, что сейчас "лишь незначительное количество судей прошла оценивания".



"В октябре 2017 Высшая квалификационная комиссия судей начала квалификационные оценивания 999 судей. 29 декабря 2017 ВККС обнародовала список судей, в отношении которых комиссия в 2018-м планирует провести оценку. В списке - 1060 судей. То есть по прогнозам ВККС в 2018 году будет проведено оценивания 2059 судей", - пишет издание.



ССУ предусматривает, что процесс проверки займет от 7,5 до 9,5 месяцев, или дольше.



По статистическим данным фактическая численность судей в судах первых инстанций составляла 4423 судьи, в судах апелляционных инстанций - 1118 судей. То есть примерно 3 тыс. не смогут пройти оценивание в 2018-м.



В ССУ также заявили, что большинство судей подали заявления о проведении квалификационного оценки и намерены его пройти.



Подробнее о зарплатах судей читайте: "Как увеличится зарплата судей"