Луценко передали материалы о хищении миллиардов в Приватбанке

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Вторник, 16 января 2018, 15:41

Национальный банк Украины передал результаты forensic-аудита Приватбанка компанией Kroll генеральному прокурору Украины и другим заинтересованным лицам.

Об этом сообщила заместитель главы центробанка Екатерина Рожкова, передает "Интерфакс-Украина".

"Результаты forensic audit представлены генеральному прокурору, международным партерам и организациям, послам, другим коллегам из государственных структур, аналитическим и экспертным кругам. Мы уверены, что результаты расследования помогут довести до конца кейс Приватбанка, как первый в нашей стране кейс финансового расследования и возврат государством потраченных средств", - сказала Рожкова.

Как известно, детективы частного агентства Kroll после forensic-аудита банка, который охватывал 10 лет деятельности банка, заявили, что ущерб, нанесенный Приватбанку в результате мошеннических действий в пользу экс-акционеров Геннадия Боголюбова и Игоря Коломойского, достигают 5,5 миллиарда долларов.

Темы: Приват Коломойский Боголюбов
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