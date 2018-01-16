Луценко передали материалы о хищении миллиардов в Приватбанке

Национальный банк Украины передал результаты forensic-аудита Приватбанка компанией Kroll генеральному прокурору Украины и другим заинтересованным лицам.



Об этом сообщила заместитель главы центробанка Екатерина Рожкова, передает "Интерфакс-Украина".



"Результаты forensic audit представлены генеральному прокурору, международным партерам и организациям, послам, другим коллегам из государственных структур, аналитическим и экспертным кругам. Мы уверены, что результаты расследования помогут довести до конца кейс Приватбанка, как первый в нашей стране кейс финансового расследования и возврат государством потраченных средств", - сказала Рожкова.



Как известно, детективы частного агентства Kroll после forensic-аудита банка, который охватывал 10 лет деятельности банка, заявили, что ущерб, нанесенный Приватбанку в результате мошеннических действий в пользу экс-акционеров Геннадия Боголюбова и Игоря Коломойского, достигают 5,5 миллиарда долларов.