Дочь Ноздровской рассказала, кого подозревает в убийстве матери
Дочь убитой юристки Ирины Ноздровской Анастасия рассказала, кого подозревает в убийстве матери.
Об этом сообщает ТСН.
"Это может быть месть. Ее держали, а потом вены перерезали и сбросили в реку. Они хотели, чтобы она подписала документы о том, что не имеет к ним никаких претензий", - рассказала Анастасия Ноздровская.
Она рассказала, что их сосед угрожал ее семье.
"От него угрозы поступали постоянно. Это, значит, наш сосед. Он сидел в тюрьме. Он угрожает моим родителям, потому что его друг - Россошанский", - сказала дочь убитой юристки.
Однако человек опроверг слова Анастасии Ноздровской. По его словам, в последний раз он видел убитую юристку на заседании суда, на котором суд отправил его приятеля в СИЗО.
"29-го или 27-го числа на суде был. В последний раз ее видел", - утверждает сосед убитой.
Кроме того, по утверждениям Анастасии Ноздровской, полиция не допросила тех лиц, кого подозревает девушка.
Как известно, 1 января полиция сообщила, что в Вышгородском районе Киевской области нашли тело женщины. Выяснилось, что это юрист Ирина Ноздровская, розыск которой объявили 30 декабря.
Ноздровская несколько лет занималась делом о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую 30 сентября 2015 года в с. Демыдив насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский.
В мая 2017 года Россошанского приговорили к 7 годам заключения, его защита подала апелляцию.
27 декабря Апелляционный суд Киева отказал ему в освобождении и продлил меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.
По словам близких и знакомых, Ноздровской угрожали, и она сообщала об этом в полицию.