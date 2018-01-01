Под Киевом нашли тело женщины, полиция предполагает - это исчезнувшая юрист

В Вышгородском районе Киевской области нашли тело женщины, полиция предполагает, что это недавно исчезнувшая юрист Ирина Ноздровская.

Об этом сообщил УП пресс-секретарь полиции Киевской области Николай Жукович.

"В Вышгородском районе нашли тело женщины в воде. Кажется, что это она (Ноздровская, - ред). Причины смерти покажет судебно-медицинская экспертиза", - сказал Жукович.

Он отметил, что знакомые и родные, которые искали Ноздровскую, утверждают, что это ее тело.

Ирина Ноздровская

30 декабря Вышгородское управления полиции объявило Ноздровскую в розыск. В сообщении отмечается, что она исчезла около 16 часов 29 декабря.

Свою последнюю запись в Facebook Ирина сделала в ночь на 29 декабря, где упомянула о судебном заседании: "Наркоман, племянник судьи, убийца моей 26-летней сестры, у которой остался маленький ребенок, сегодня должен был выйти на свободу прямо из зала судебных заседаний. ... Благодаря общественности, которая долгие годы контролировала это дело и постоянно держала руку на пульсе, этого не произошло".

"Суд апелляционной инстанции учел все существенные нарушения уголовно-процессуального закона, которые были осуществлены при рассмотрении дела в суде первой инстанции и направил материалы дела на новое рассмотрение. Новый год убийца будет праздновать в СИЗО"Ю, - отметила Ноздровская.

Сообщение об исчезновении Ноздровськой в Facebook обнародовала ее дочь Анастасия. По ее словам, Ирина исчезла 29 декабря, поехав на работу, с которой не вернулась. Последний раз на связь она выходила около 17:00, после чего ее телефон был отключен.

Ноздровская несколько лет занималась делом о гибели своей сестры - Светланы Сапатинской, которую в с.Демидов 30 сентября 2015 года насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский. Светлана получила тяжелые травмы и скончалась, а ее 4-летний сын Матвей стал полусиротой.

Ранее Россошанский уже фигурировал в делах о краже авто и ограбления, лечился от алкогольно-наркотической зависимости, но ни разу не был привлечен к наказанию.

После смертельного ДТП Россошанского сначала не арестовали, а отпустили под домашний арест. Анализ его крови взяли через 8 часов после аварии, а результатов не было в течение 5 суток. Суд не принял во внимание факт наркотического опьянения Россошанского во время ДТП.

Доказательства по делу в защиту сестры собирала сама Ноздровская. При этом со стороны Россошанского ей угрожали, запугивали, ее дочь избили, добиваясь от Ноздровской заявления о том, что она не имеет к виновнику ДТП претензий. Такой документ подписал муж погибшей Светланы.

В мая 2017 года Россошанского приговорили к 7 годам заключения, его защита подала апелляцию.

27 декабря 2017 года состоялось заседание Апелляционного суда Киева, который отказал Россошанскому в амнистии и продлил ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.

Олег Твердь, УП