Трамп предупредил Палестину о возможном уменьшении финпомощи

США могут пересмотреть свою программу по финансовой помощи Палестине в случае отсутствия прогресса в мирных переговорах с Израилем.

Об этом на своей странице в Twitter написал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

"Мы ежегодно платим Палестине сотни миллионов долларов и не получаем благодарности или уважения. Они даже не хотят вести давно запоздалые мирные переговоры с Израилем. Если палестинцы больше не хотят говорить о мире, почему мы должны осуществлять эти огромные выплаты?", - подчеркнул он.

It's not only Pakistan that we pay billions of dollars to for nothing, but also many other countries, and others. As an example, we pay the Palestinians HUNDRED OF MILLIONS OF DOLLARS a year and get no appreciation or respect. They don’t even want to negotiate a long overdue...