Трамп предупредил Палестину о возможном уменьшении финпомощи

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Среда, 3 января 2018, 05:53

США могут пересмотреть свою программу по финансовой помощи Палестине в случае отсутствия прогресса в мирных переговорах с Израилем.

Об этом на своей странице в Twitter написал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

"Мы ежегодно платим Палестине сотни миллионов долларов и не получаем благодарности или уважения. Они даже не хотят вести давно запоздалые мирные переговоры с Израилем. Если палестинцы больше не хотят говорить о мире, почему мы должны осуществлять эти огромные выплаты?", - подчеркнул он.

Как сообщалось, 6 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп заявил о признании Иерусалима столицей Израиля и поручил Госдепартаменту начать подготовку к переводу посольства Америки из Тель-Авива в Иерусалим.

Решение вызвало волну протестов в разных странах мира, а Лига арабских государств назвала решение США не имеющем юридической силы и призвала Америку отказаться от него.

Как известно, 21 декабря 2017 года Генассамблея ООН приняла резолюцию,призывающую страны не признавать Иерусалим столицей Израиля. За резолюцию проголосовали 128 страны, девять выступили против, остальные 35 воздержались.

Позже правительство США заявило, что перенесет свое посольство в Иерусалим несмотря на резолюцию ООН

Темы: США Трамп Израиль
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