Трамп визнав Єрусалим столицею Ізраїлю

Президент США Дональд Трамп офіційно визнав Єрусалим столицею Ізраїлю, попри застереження мусульманських лідерів та союзників з країн ЄС.

Про це повідомляє Reuters.

"Я вирішив, що настав час офіційно визнати Єрусалим столицею Ізраїлю", - заявив Трамп.

На його думку, "Єрусалим - не тільки серце трьох великих релігій, але тепер і серце однієї з найуспішніших демократій у світі".

Внаслідок рішення Трампа США перенесуть своє посольство із Тель-Авіва до Єрусалима.

У Європейській комісії заявили, що рішення Трампа викликає серйозне занепокоєння через можливі наслідки для перспектив миру.

"Позиція ЄС залишається незмінною. Ми збільшимо нашу роботу з партіями та партнерами для узгодження статусу Єрусалиму як столиці двох держав", - йдеться у повідомленні відомства.

Statement by High Representative/Vice-President @FedericaMog on the announcement by US President Trump on Jerusalem : https://t.co/TwFN5VkZpV