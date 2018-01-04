Германия надеется, что Рада откажется от попыток ограничить независимость НАБУ

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль полагает, что украинский парламент не вернется к рассмотрению законопроекта, который может ограничить независимость антикоррупционных органов в Украине.

Об этом он заявил в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Павлом Климкиным в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

"Работа независимых антикоррупционных учреждений часто неудобна и вызывает в определенной степени конфликты, но мы считаем, что эта работа очень важна и очень хорошо, что был отозван проект закона, который мог бы ограничить деятельность антикоррупционных учреждений. Мы считаем, что так оно и будет, что рассмотрение этого закона не возобновится", - сказал Габриэль.

Глава германского внешнеполитического ведомства отметил важность роста доверия международных инвесторов к ситуации в Украине.

"Это доверие возникает как раз благодаря внутренним условиям жизни в Украине, прежде всего продолжительной и постоянной борьбе с коррупцией", - добавил он.

Как сообщалось, проект Закона Украины № 7362 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения парламентского контроля" Верховная Рада планировала рассмотреть 7 декабря.

В случае принятия этого документа, антикоррупционные органы попали бы в зависимость от руководства государства, что означало бы сворачивание в Украине антикоррупционной реформы.

Законопроект был внесен в Раду 6 декабря главами фракций БПП и Народный фронт Артуром Герасимовым и Максимом Бурбаком.