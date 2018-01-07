Сутки в АТО: 3 обстрела, 1 боец ​​ВСУ травмирован

За прошедшие сутки, 6 января, боевики 3 раза нарушили перемирие – 1 военнослужащий ВСУ получил ранение.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

"На Сочельник противник продолжал обстреливать из запрещенного Минскими договоренностями вооружения позиции Вооруженных Сил Украины", – говорится в заявлении.

На Луганском направлении враг из 120-мм минометов вел огонь по защитникам Троицкого и выпустил в сторону украинских защитников более 10 мин.

Вблизи Станицы Луганской боевики нарушали перемирие из стрелкового оружия.

Возле Новолуганского, в светлое время суток, – из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.

Украинские военные огонь в ответ не открывали.