СЦКК: Боевики используют перемирие для обустройства новых позиций

Незаконные вооруженные формирования используют "новогоднее перемирие" для обустройства новых огневых позиций в населенных пунктах.

Об этом сообщила украинская сторона Совместного центра по контролю и координации, передает пресс-центр штаба АТО.

"Боевики НЗФ ОРДО/ОРЛО продолжают использовать введен с 23.12.2017 на время новогодних и рождественских праздников режим прекращения огня для обустройства и наращивания старых и создание новых огневых позиций", - говорится в сообщении.

"Особенно циничным есть то, что возведение указанных фортификаций и размещения на них военной техники и вооружения осуществляется в пределах населенных пунктов и в непосредственной близости к жилым домам мирных граждан Украины на временно неподконтрольной правительству Украины территории", - отметили в СЦКК.

Также, как указано в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ за 3 января, соответствующие нарушения со стороны боевиков обнаружено в восточной части города Кальмиусское Донецкой области. Там техника и военный объект расположены возле жилого дома.

Кроме того, зафиксировано оборудования окопов и траншей на расстоянии не более 300 метров от села Калиново-Борщеватое Луганской области и непосредственно вокруг жилого сектора села Стила Донецкой области.

Как сообщалось, боевики ОРДЛО продолжают ограничивать свободу передвижения наблюдателей СММ ОБСЕ и создают опасность их работе.

Украинская правда