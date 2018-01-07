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Бойовики блокують пересування спостерігачів ОБСЄ – СЦКК

Неділя, 7 січня 2018, 06:36

Бойовики НЗФ ОРДЛО продовжують обмежувати свободу пересування спостерігачів СММ ОБСЄ та створюють небезпеку їх роботі.

Про це у Facebook повідомляє українська сторона СЦКК.

"З  початку 2018 року СММ ОБСЄ продовжує фіксувати випадки погроз, обмеження доступу до військових об’єктів і свободи пересування своїх патрулів на тимчасово непідконтрольній Уряду України території. Водночас, популісти з ОРДО/ОРЛО імітують бурхливу діяльність, видавши за останні 6 місяців вже другий "наказ" про заборону необґрунтованого обмеження свободи пересування спостерігачів СММ ОБСЄ", – йдеться у заяві.

"Особливої нахабності таким діям надає те, що після видання попереднього "наказу" наприкінці серпня 2017 року, кількість зазначених обмежень не тільки не зменшилась, а, навіть, збільшилась. За перший же місяць його "дії" СММ ОБСЄ зафіксувала 46 випадків таких порушень", – наголосила українська сторона СЦКК.

"Українська сторона СЦКК наголошує: зазначене свідчить про виключно популістський характер оприлюднених "наказів" і відсутність зацікавленості ватажків квазідержавних утворень та їхніх російських кураторів у неупередженому моніторингу виконання бойовиками ОРДО/ОРЛО Мінських домовленостей та дотримання режиму припинення вогню на сході України", – йдеться у заяві.

Теми: АТОДонбасОБСЄОРДЛО
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