Иран запретил преподавать английский язык в начальной школе

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Воскресенье, 7 января 2018, 23:43

Власти Ирана запретили преподавать английский язык в начальной школе, так как считает, что раннее преподавания английского открывает путь для западного "культурного вмешательства.

Об этом сообщает "Reuters".

Иран запретил преподавание английского языка в начальных школах после того, как верховный лидер страны сказал, что раннее изучение языка открыло путь к западному "культурному вторжению.

"Обучение английскому языку в государственных и негосударственных начальных школах в официальной учебной программе противоречит законам и правилам", - заявил в субботу на государственном телевидении верховный лидер Ирана Мехди Навид-Адхам.

Украинская правда

Темы: Иран запрет
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