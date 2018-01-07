Іран заборонив викладати англійську мову в початковій школі

Влада Ірану заборонила викладати англійську мову в початковій школі, оскільки вважає, що раннє викладання англійської відкриває шлях для західного "культурного втручання.

Про це повідомляє "Reuters".

Іран заборонив викладання англійської мови в початкових школах після того, як верховний лідер країни сказав, що раннє вивчення мови відкрило шлях до західного "культурного вторгнення".

"Навчання англійській мові в державних і недержавних початкових школах в офіційній навчальній програмі суперечить законам і правилам", - заявив в суботу на державному телебаченні верховній лідер Ірану Мехді Навід-Адхам.

Українська правда