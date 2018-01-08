Танкер с иранской нефтью до сих пор горит у берегов Китая

Танкер с иранской нефтью, который два дня назад столкнулся с китайским грузовым кораблем в Восточно-Китайском море, продолжает гореть, поиски пропавших 32 членов экипажа пока безрезультатны.

Об этом пишет Reuters.

Военно-морской флот США отправил военный самолет для оказания помощи в поиске на территории 3600 квадратных миль (12 350 кв. км), но он не нашел ни одного из 32 пропавших членов экипажа танкера.

Китай отправил на место четыре спасательных судна и три очистных судна. Южная Корея также задействовала корабль и вертолет.

Китайское грузовое судна, которое перевозило американское зерно, получило незначительный ущерб и 21 член экипажа, все граждане Китая, были спасены.

Степень ущерба экологии и площадь разлива нефти еще не установлены, но отталкиваясь от тоннажа, который танкер перевозил, он может быть самым худшим с 1991 года, когда 260 тысяч тонн нефти разлились у побережья Анголы.

Танкер, зарегистрированный в Панаме, который направлялся из Ирана в Южную Корею перевозил 136 тысяч тонн конденсата (сверхлегкая нефть). Её количество составляе чуть менее 1 миллиона баррелей и стоит около 60 миллионов долларов США.

Как сообщалось, панамский нефтяной танкер и китайский грузовой корабль столкнулись примерно в 160 морских милях (296 км) от восточного побережья Китая в субботу 6 января.