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У Китая столкнулись два судна, 32 человека пропали

Воскресенье, 7 января 2018, 07:30
У Китая столкнулись два судна, 32 человека пропали
CGTN

У восточного побережья Китая столкнулись два судна, 32 члена экипажа пропали.

Об этом сообщает министр транспорта Китая, передает телеканал "CGTN".

Панамский нефтяной танкер и грузовой корабль Гонконга столкнулись примерно в 160 морских милях (296 км) от восточного побережья Китая.

После столкновения возник пожар на грузовом судне: 32 члена экипажа остаются пропавшими. Среди них 30 иранцев и 2 бенгальца.

Кроме того, спасен 21 моряк с китайского судна.

Сейчас продолжается поисково-спасательная операция.

Украинская правда

Темы: Китайавария
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