"Это глупость" – политики о визите СБУ в "Украинскую правду"

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"Украинская правда"
Вторник, 19 сентября 2017, 17:41

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, народниі депутати України Мустафа Наєм та Антон Геращенко прокоментували візит Служби безпеки України до редакції "Української правди".

Як відомо, 14 вересня до редакції "Української правди" завітав співробітник СБУ, щоб вручити листа з вимогою вилучити статтю майже 9-місячної давнини.

При цьому він не озвучив подробиць кримінального провадження, у рамках якого слідчих зацікавила стаття УП "Сучасну зброю для армії знову відклали "на завтра".

У матеріалі йшлося про те, що відповідальні за посилення обороноздатності посадовці не виконали у визначені терміни рішення РНБО щодо розробки та ухвалення Програми розвитку оборонно-промислового комплексу.

Також автор вказував на те, що на певному етапі розробки зазначеної Програми відповідальні чиновники не перевіряли реалістичність внесених до документу даних. Зокрема, наводилися приклади завищеної вартості певних видів озброєння, які містилися у проекті Програми.

Темы: СБУ
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