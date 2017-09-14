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СБУ побачила в статті "Української правди" розголошення держтаємниці

Четвер, 14 вересня 2017, 16:48
СБУ побачила в статті Української правди розголошення держтаємниці

Служба безпеки України просить "Українську правду" тимчасово вилучити із загального доступу статтю про зрив державної програми реформування оборонно-промислового комплексу, бо вбачає у ній розголошення державної таємниці.

Відповідний лист 14 вересня вручив слідчий головному редактору УП Севгіль Мусаєвій.

У листі зокрема сказано, що слідчим відділом Головного управління СБУ в Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №22017000000000256, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 червня 2017 року за ознаками вчинення злочину, передбаченого  за ч.1 ст. 328 КК України ("Розголошення державної таємниці").

У документі йдеться про те, що досудове розслідування встановило, що розміщена 24 січня 2017 року на сайті "Українська правда" стаття "Сучасну зброю для армії знову відклали "на завтра", містить окремі відомості щодо проекту Державної програми реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу на період до 2020 року.

"У слідства є підстави вважати, що окремі відомості вищевказаної статті містять інформацію з обмеженим доступом, розповсюдження якої може завдати шкоди національній безпеці України у сфері оборони", – вважають в СБУ.

Таким чином Служба безпеки просить зняти з сайту вищевказаний матеріал

"З огляду на вищевикладене прошу Вас вилучити вказану статтю із загального доступу (обмежити доступ) до моменту встановлення істини по даній справі та забезпечити передачу слідчому відділу Головного Управління оригіналу файлу вказаної статті та всіх наявних документів, що стосуються її підготовки та публікації", – йдеться в листі СБУ.

 

Українська правда

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Теми: СБУЗМІ
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