Элла Либанова: "В Украине 5-летних девочек меньше, чем 75-летних бабушек"

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"Украинская правда"
Суббота, 7 октября 2017, 16:56

"У нас сьогодні 5-річних дівчат менше, ніж 75-річних бабусь. Можете собі уявити?!.. І це питання не стільки смертності. Вона не вища, ніж в 50-х роках, повірте.

Це питання народжуваності.

Дуже довго не народжується стільки дітей, скільки потрібно. В результаті кожне наступне покоління хоч трошечки, але менше за попереднє", – читайте незабаром на УП інтерв'ю з Еллою Лібановою, директоркою Інституту демографії та соціальних досліджень.

"Що відбувається в усіх без винятку європейських країнах? Пересічна європейська жінка не народжує стільки дітей, скільки потрібно для того, щоб покоління батьків хоча б замістилося поколінням дітей.

На 100 жінок має народжуватися 213-215 дітей. У нас зараз народжується 155-160. А 215 не народжується з 60-х років"

Яким чином це компенсується, наприклад, в Німеччині? За рахунок припливу мігрантів. В Україні мігранти були хіба що в 1992 році" .

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