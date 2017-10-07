Елла Лібанова: "В Україні 5-річних дівчат менше ніж 75-річних бабусь"

404 перегляди
"Українська Правда"
Субота, 7 жовтня 2017, 16:56

"У нас сьогодні 5-річних дівчат менше, ніж 75-річних бабусь. Можете собі уявити?!.. І це питання не стільки смертності. Вона не вища, ніж в 50-х роках, повірте.

Це питання народжуваності.

Дуже довго не народжується стільки дітей, скільки потрібно. В результаті кожне наступне покоління хоч трошечки, але менше за попереднє", – читайте незабаром на УП інтерв'ю з Еллою Лібановою, директоркою Інституту демографії та соціальних досліджень.

"Що відбувається в усіх без винятку європейських країнах? Пересічна європейська жінка не народжує стільки дітей, скільки потрібно для того, щоб покоління батьків хоча б замістилося поколінням дітей.

На 100 жінок має народжуватися 213-215 дітей. У нас зараз народжується 155-160. А 215 не народжується з 60-х років"

Яким чином це компенсується, наприклад, в Німеччині? За рахунок припливу мігрантів. В Україні мігранти були хіба що в 1992 році" .

Це та інші відео дивіться на YouTube-каналі "Української правди"

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
Головні новини
СБУ: Група Вагнера причетна до катастрофи Іл-76 на Донбасі
У Мінсоцполітики пояснили, що буде зі спецпенсіями чиновників і суддів
Порошенко підписав закон про особливе самоврядування на Донбасі
Нардеп Грановський каже, що в нього нічого не крали
Усі новини
Публікації
Антикорупційний суд та екстраординарні рішення: що доручила Україні Венеціанська комісія
Експерти Ради Європи пояснили, що законопроект БПП про створення "антикорупційних палат" просто не вартий серйозної розмови. Саме тому Порошенко радикально змінив риторику щодо антикорупційного суду.
7 жовтня 2017, 10:40 — Сергій Сидоренко, ЄП
Бізнес-логіка для України
Корпоративні рецепти досить інструментальні. Посилювати перших. Рекрутувати других. Мінімізувати потенційну шкоду від третіх. Мало чим відрізняється від державного управління, чи не так? (рос.)
7 жовтня 2017, 09:30 — Павло Казарін
Як народжується пармезан
Придуманий монахами сир готують не один рік. У корів, молоко яких йде у виробництво, – спеціальний раціон, а туристам показують далеко не все. (рос.)
6 жовтня 2017, 17:41 — Галина Калачова, ЕП
Мир окремо, війна окремо. Як Порошенко і Турчинов "повертали" Донбас
Порошенку просто життєво важливо грати у гру "Мирна Україна проти агресивної Росії", де Київ намагається виконувати "Мінськ", а Москва зверхньо його ігнорує. Від цього для чинної української влади залежить усе. І, мабуть, не лише для неї.
6 жовтня 2017, 16:40 — Євген Будерацький, Роман Романюк, Роман Кравець
Усі публікації