#нечитані_вірші – ініціатива Благодійного фонду "МХП-Громаді", спрямована на популяризацію української культури та повернення забутих імен Розстріляного відродження та несправедливо забутих митців та мисткинь, який втілюється спільно з виданням "Українська правда".

Від початку повномасштабної війни Фонд системно підтримує культурні й освітні проєкти, допомагаючи зберігати, переосмислювати та відкривати нові сторінки української історії. Серед ініціатив фонду – фінансування видання першої повної збірки 15-томника творів Василя Стуса, підтримка сучасних українських авторів, документальних фільмів, національних і локальних музеїв. Один з пріоритетних напрямів "МХП-Громаді" – підтримка утвердження української ідентичності та її промоція у світі.

Проєкт #нечитані_вірші реалізується у співпраці з виданням "Українська правда", щоб зробити поезію забутих авторів ближчою до сучасного читача.

Нетривалий період нових для України мрій про нове суспільство, нову розкуту, освічену, модерну людину, мрій про нове майбутнє, сьогоднішні класики та маловідомі автори тієї доби витратили на пошуки власної форми й власного почерку, і власної відвертості. Ці яскраві подарунки призначалися якщо не їхнім одноліткам, то, запевне, їхнім дітям, які вже точно мали побачити настання над Європою нової, захопливої, жвавої та енергійної, й точно більш людяної доби. І ця мрія для багатьох обірвалася надто скоро, вже в тридцяті – для когось в Сандармоху, для когось на Соловках, а для когось із пером, яке славило нового завойовника. А їхні вірші, вкупі із прогресивними мріями, затерлися по архівах ЧК та КДБ, по старих часописах або не видавались жодного разу, бо разом з усім авторським доробком були заборонені до друку. Дещо з них своїм настроєм, своїм наміром так і прямо суперечило тій похмурій реальності, яка прийшла на зміну попередній добі.

Виокремити ці імена та наповнити добірку віршами нам допомогли експерти та експертки у сфері літературознавства. Ми вдячні Євгенію Стасіневичу, Ростиславу Семківу, Михайлу Назаренку, Богдані Романцовій, Мустафі Аметову, Сергію Жадану. Окремо за допомогу при створенні спецпроєкту "Нечитані вірші" хочемо подякувати "Інституту розвитку кримськотатарської мови", видавництвам "Смолоскип" і "Маґура", громадській організації Kitap Qalesi, зокрема менеджерці організації Джемілє Аблякімовій, а також родинам Микола Бажана та Наталії Забілої.

Ми вдячні кожному, хто робить свій неоціненний вклад у вивчення, дослідження, розвиток і популяризацію української літератури. Не можемо не згадати багаторічні напрацювання з дослідження та популяризації творчості авторів цього періоду Ярини Цимбал, а також всі музеї, бібліотеки й приватні колекції, які зберігають рукописи та книги, співробітників Харківського літературного музею та всіх небайдужих видавців, істориків літератури та культуртрегерів сучасності.

У подкасті проєкту ви почуєте голоси письменника й музиканта Сергія Жадана, актора театру й кіно Андрія Ісаєнка, актора та режисера Ахтема Сеітаблаєва, телеведучої Даші Трегубової та співзасновника премії YUNA Павла Шилька, журналіста та ведучого Андрія Куликова, головної редакторки "Української правди" Севгіль Мусаєвої, акторки Віталіни Біблів і волонтерки й засновниці благодійного проєкту "Птахи" Тати Кеплер.