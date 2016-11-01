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Мосійчук виклав на весілля півмільйона

Вівторок, 1 листопада 2016, 12:39

Депутат Верховної Ради від "Радикальної партії Олега Ляшка" Ігор Мосійчук витратив 500 тисяч гривень на святкування свого весілля 21 жовтня.

Про це він повідомив "Українським новинам".

Депутат сказав, що вкаже ці витрати у своїй декларації за 2016 рік.

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Фото з Fb Андрія Лозового

Весілля Мосійчука і його нареченої Влади проходило 21 жовтня в заміському комплексі біля Києва.

У декларації за 2015 рік Мосійчук задекларував 183 тисячі доларів, 145 тисяч євро готівкових коштів, китайський меч XIV століття й ще 25 одиниць холодної зброї.

Теми: деклараціїВерховна Радаціни
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