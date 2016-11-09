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У Каліфорнії почалися протести після перемоги Трампа

Середа, 9 листопада 2016, 11:39

В Окленді, штат Каліфорнія, проходять акції протесту після перемоги республіканця Дональда Трампа на виборах президента США.

Про це повідомляє ABC News.

Натовпи людей вийшли на вулиці, вони скандують "Чиї вулиці? Наші вулиці!". У місті зафіксовані декілька підпалів.

Надходять повідомлення також про протести в Лос-Анджелесі та кількох інших містах. "Не наш президент!", - кричать мітингувальники, яких лише на території Університету Каліфорнії близько тисячі студентів.

Зазначимо, що у Каліфорнії з великою перевагою перемогла демократка Гілларі Клінтон.

Як повідомлялося, кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп набрав  більше 270 голосів вибірників, необхідних для загальної перемоги.

Європейська правда

Теми: ТрампСША
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