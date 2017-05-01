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У Парижі поранено трьох поліцейських, 4 осіб затримано під час демонстрацій

Понеділок, 1 травня 2017, 19:04

У Парижі під час першотравневих демонстрацій невідомі поранили трьох поліцейських, кидаючи в них "коктейлі Молотова", чотирьох осіб затримано.

Про це повідомляє Le Figaro.

За даними префектури поліції, троє поліцейських були поранені "коктейлями Молотова": двоє з них отримали легкі поранення, в той час як третій поліцейський отримав дуже серйозні опіки на обличчі та на руках.

Повідомляється, що поліція у відповідь застосовувала сльозогінний газ.

Також від початку заходів поліція здійснила чотири затримання за носіння забороненої зброї та за насильство щодо співробітників правоохоронних органів.

Раніше повідомлялося, що першотравневі мітинги у Парижі, які проходять в той же день, що й агіткампанії кандидатів у президенти Франції Марін Ле Пен та Еммануеля Макрона, супроводжуються сутичками між демонстрантами та поліцією.

За даними поліції серед людей, які зібралися на площі та рушили далі маршем вулицями міста, були помічені близько 100 осіб в масках. У одного із них вилучили сумку із камінням.

Європейська правда

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Теми: Франціямітинги
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