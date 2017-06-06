Соболєв: Рада тягне із законами щодо боротьби з корупцією

Верховна Рада затягує розгляд питань, які необхідні країні для усунення корупції.

Про це у вівторок на погоджувальній раді в парламенті заявив голова комітету з питань запобігання і протидії корупції Єгор Соболєв.

"Цього тижня в парламенті (розглянуть – ред.) лише один законопроект, підготовлений нашим комітетом для нищення корупції. І він поставлений на голосування в п'ятницю в першій половині дня. Ми всі знаємо, що в цей час жоден законопроект, жодна постанова не може бути прийнята, тому що в залі ніколи немає депутатів", - поскаржився він, однак не уточнив, про якиу саме законодавчу ініціативу йдеться.

За словами депутата, до порядку денного Ради на поточний тиждень не включені й інші важливі законопроекти цього напрямку, які підготував антикорупційний комітет і на які чекає НАБУ та САП.

"Я говорю і про право антикорупційного бюро прослуховувати корупціонерів за рішенням суду, але без контролю СБУ, і про законопроект, який узгоджено з Венеціанською комісією, про обов'язок кандидатів в народні депутати і президенти доводити легітимність майна своїх родин", - перерахував він.

Соболєв нагадав також і про підготовлений громадськими активістами законопроект про захист прав викривачів, а також про проект закону "Про антикорупційний суд".

"З останнім відбувається традиційне шахрайство – президент приніс в парламент поправки до Конституції і сказав: Будь ласка, проголосуйте, буде новий Верховний суд і створимо ще Антикорупційний суд. Поправки проголосували, у Верховний суд пхаються старі судді на чолі з Вовком, антикорупційний суд наглухо заблокований", - зазначив він.

За все вищеперераховане голова комітету, зокрема, дорікнув особам, що складають порядок денний Ради.

Євген Кізілов, УП