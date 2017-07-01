Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Цього року майже 500 тис сирійців повернулися додому

Субота, 1 липня 2017, 06:05

Цього року майже 500 тисяч сирійців повернулися до своїх домівок.

Про це повідомляє Reuters.

При цьому наголошується, що 440 тисяч - це внутрішні переселенці і понад 31 тисячі - повернулися з сусідніх країн.

Більшість жителів повернулися в міста Алеппо, Хама, Хомс і Дамаск.

"Це значна тенденція і значне число", - відзначили в Управлінні ООН у справах біженців.

Відзначається, що люди повертаються, щоб перевірити свою власність, дізнатися про родичів.

При цьому в Управлінні вважають, що 6,3 млн сирійців залишаються внутрішньо переміщеними особами. Ще 5 млн проживають в сусідніх країнах.

Згідно з опитуванням, проведеним Управлінням за останні два тижні, більше 80% сирійських біженців висловили бажання повернутися додому. Однак тільки 6% вважають, що це може відбутися найближчим часом.

"Українська правда" в Threads

Теми: СиріяООН
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

Усі новини...
Сирія
Рада припинила дію угоди про економічне співробітництво з Сирією
Турецька розвідка ліквідувала лідера ІДІЛ у Сирії – Ердоган
Україна планувала атаки на російські війська у Сирії – ЗМІ
Останні новини
08:35
фотоУ центрі окупованого Бердянська пролунали вибухи
08:19
Росіяни втратили ще 700 військових та 18 артсистем
07:55
Найактивніше російські війська наступають на Мар’їнському напрямку – Генштаб
06:44
ЗМІ: У Кропивницькому пролунали вибухи
05:33
Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години
05:08
У Дніпрі було чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
Усі новини...
Реклама: