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У прокуратурі спростували інформацію про смерть Чауса

Понеділок, 3 липня 2017, 20:15

Суддя Дніпровського районного суду Києва Микола Чаус живий і перебуває під домашнім арештом.

Про це повідомив заступник генерального прокурора України Євген Єнін, коментуючи інформацію про нібито смерть судді.

"Чаус живий та неушкоджений продовжує перебувати під домашнім арештом в Кишиневі.
Видання Типовий Кишинів в чергове підтверджує свою бездоганну репутацію постачальника "перевірених новин", - написав він на Facebook.

Як повідомлялося, 9 серпня 2016 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП викрили суддю Чауса в отриманні хабара в розмірі $ 150 тис. Зазначені кошти були виявлені в двох скляних банках, які суддя особисто закопував у дворі власного приватного домоволодіння.

Верховна Рада 6 вересня підтримала подання Генеральної прокуратури України про надання згоди на затримання та арешт (взяття під варту) судді Чауса.

З 11 листопада 2016 року суддя перебував в міжнародному розшуку по лінії Інтерполу з метою арешту і подальшої екстрадиції в Україну. Його підозрюють у скоєнні злочину за ч.4 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

1 березня 2017 року Чаус здався правоохоронцям у Молдові. Відразу після цього САП заявила про наміри вимагати його видачі Україні для проведення досудового розслідування відповідно до законодавства.

Українська правда

Теми: прокуратураМолдова
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