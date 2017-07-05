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РФ може розмістити в буферних зонах в Сирії своїх військових

Середа, 5 липня 2017, 05:30

Росія може розмістити в буферних зонах безпеки в Сирії військову поліцію.

Про це заявив у вівторок спецпредставник президента РФ по сирійському врегулюванню Олександр Лаврентьєв, передає "ТАСС".

"Поки складно говорити про присутність російських спостерігачів і представників Міноборони РФ, але в цілому передбачається присутність російської військової поліції в буферних зонах безпеки", - зазначив він.

За його словами, реалізація створення зон безпеки в Сирії почнеться протягом двох-трьох тижнів після підписання документів.

"Залежно від виходу на підписання документів про створення зон безпеки, я думаю, що слід розраховувати на прийняття конкретних дій по розміщенню сил протягом двох-трьох тижнів", - сказав Лаврентьєв.

За його словами, лінії зіткнення двох з чотирьох зон деескалації в Сирії фактично визначено.

"Практично по другій і третій зоні деескалації (на північ від Хомса і в Східній Гуті) лінії зіткнення, кордони вже визначені. Є ще питання по Ідлібу і деякі резервації по південній зоні", - зазначив Лаврентьєв.

Теми: РосіяСирія
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