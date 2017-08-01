Свати і невістка глави СБУ купили 4 квартири після його призначення - ЗМІ

Невістка та батьки невістки глави СБУ Василя Грицака в один день придбали 4 квартири менш ніж через півроку, як його призначили на посаду.

Про це повідомляють "Наші гроші", посилаючись на витяг із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Ігор Драчук та Людмила Драчук - батьки невістки Грицака. Анна Грицак, дочка Ігоря і Людмили - дружина сина глави СБУ Олега Грицака.

Олег Грицак і Анна Грицак (дівоче прізвище Драчук)

Як пише видання, сват глави СБУ Ігор Драчук 18 грудня 2015 року оформив на себе квартиру площею 73 кв. м у ЖК "Зелений острів-2".

Ще три квартири у тому самому будинку у той же день оформила на себе дружина Ігоря Драчука Людмила: площею 72 кв. м, 48 та 45 кв. м.

"Квартири у стані "після будівельників" у "Зеленому острові-2" продаються по 29 тис грн. за квадратний метр. Таким чином ці чотири квартири Драчуків могли коштувати від $263 тис.", - зазначає видання.

Також на Ігоря Драчука зареєстрована квартира на вулиці Сікорського, 1 у ЖК "Зелений острів". Помешкання на 80 "квадратів" він зареєстрував ще у листопаді 2013 року.

"Зараз така нерухомість вже з меблями продається за $139 тис.", - пишуть "Наші гроші".

Дочка Драчуків, невістка глави СБУ Анна Грицак володіє двома квартирами. Перша розташована на столичному Печерську у житловому комплексі "Престиж холл", і має площу 84 кв. м. Квартира набута Анною Грицак по договору міни у січні 2014.

Як стверджує видання, зараз такі помешкання з авторським дизайном продають по 3 тис. доларів за квадратний метр.

"Також на Анну Грицак від листопада 2013 зареєстрована квартира неподалік Києва у с. Чайки в житловому комплексі "Чайка" на вул. Лобановського, 17 площею 50 квадратів. Нерухомість продається зараз у цьому ЖК по $1 тис за квадрат", - додає видання.

Окрім того, Ігор Драчук має три автомобілі. Серед них Mercedes-Benz ML 250 CDI 2013 року випуску, придбаний у січні 2015 року. Таке вживане авто продається за 42 тис. доларів.

Людмила Драчук із 2003 року зареєстрована як фізична особа-підприємець, консультує з питань комерційної діяльності. Ігор Драчук володіє рекламною агенцією "Рім", що спеціалізується на оформленні дозвільних документів на розміщення кіосків, літніх майданчиків, зовнішньої реклами, виготовляє кадастрові, топоплани та ін.", - пише видання.

За даними YouControl, у 2012 році рекламна агенція "Рім" була збитковою. Проте у 2015 році почала отримувати прибуток до 10 тисяч гривень.

До того ж, невістка глави СБУ Анна Грицак влаштована на роботу саме у цій рекламній агенції. Так, у 2016 році вона заробила 587 грн та отримала майже 19 тис. грн державної та соціальної матеріальної допомоги.

Батько Анни Ігор Драчук також реєструвався як ФОП у 2006 році з основним видом діяльності "купівля та продаж власного нерухомого майна". Ігор Драчук закрив свій ФОП у грудні 2016 року.

Син Глави СБУ Олег Грицак у 2016 році отримав 157 тис. грн зарплатні. З вересня 2016 року він працює начальником відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби прокуратури Київської області.

Окрім зарплатні, він задекларував готівкою на себе $8,5 тис. та $5 тис. на дружину Анну.

Як відомо, 2 липня 2015 року Верховна Рада призначила Василя Грицака главою Служби безпеки України.