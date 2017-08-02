Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Кремлі визнали, що у Сирії можуть воювати найманці з Росії

Середа, 2 серпня 2017, 13:34

У Кремлі визнали, що у Сирії можуть воювати "добровольці" з Російської Федерації, та заявили, що вони не мають ніякого відношення до Міноборони РФ.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, прокоментувавши публікацію агентства Reuters, де стверджується, що число загиблих росіян в Сирії вище, ніж було офіційно заявлено, передає Європейська правда з посиланням на ТАСС.

"Ні, не бачимо (підстав для перевірки даних про втрати - Ред.)", - сказав він журналістам. "Дані (в Кремль - Ред.) надходять по лінії Міноборони, керуватися треба цими даними, саме вони є офіційними", - додав він.

"Якщо є в Сирії якісь російські громадяни-добровольці і так далі, це не по лінії держави, і до Міноборони не має ніякого відношення", - заявив Пєсков.

"Тому тут потрібно у Reuters цікавитися, звідки ця інформація і які у них джерела", - сказав він.

Як відомо, раніше Reuters повідомило, що у Сирії за 2017 рік загинуло щонайменше 40 російських військовослужбовців та найманців, попри офіційні заяви Росії про десять загиблих.

Теми: РосіяСирія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

Усі новини...
Росія
Міністр оборони Італії заявив про можливість "політичного вирішення" війни з РФ
Командувач Нацгвардії Півненко: Прийде час, ми на якомусь напрямку зробимо прорив. І не факт, що це буде там, де хтось думає
У Грузії арештували двох протестувальників проти круїзного лайнера із РФ − ЗМІ
Останні новини
13:33
Польща підіймала авіацію під час ракетної атаки росіян 13 січня
13:20
Росія витратила близько $239 мільйонів на повітряну атаку по Україні
13:16
Чи справді всі відбитки пальців унікальні? Дослідження на основі ШІ це спростовує
13:01
Росіяни активізувалися та сконцентрували зусилля на Донеччині – Тарнавський
12:52
Президент Німеччини розкритикував уряд за погану комунікацію з населенням
12:40
Microsoft вкотре стала найдорожчою компанією у світі, обігнавши Apple
12:31
фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції
12:23
Трамп має заплатити $400 тисяч NYT, де вперше розповіли про його податкові махінації
12:14
По усій Україні лунала тривога – у повітрі був російський МіГ
11:49
Росія утримує понад 100 цивільних українців, яким не винесли обвинувачень – правозахисниця
Усі новини...
Реклама: