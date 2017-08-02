У Кремлі визнали, що у Сирії можуть воювати найманці з Росії

У Кремлі визнали, що у Сирії можуть воювати "добровольці" з Російської Федерації, та заявили, що вони не мають ніякого відношення до Міноборони РФ.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, прокоментувавши публікацію агентства Reuters, де стверджується, що число загиблих росіян в Сирії вище, ніж було офіційно заявлено, передає Європейська правда з посиланням на ТАСС.

"Ні, не бачимо (підстав для перевірки даних про втрати - Ред.)", - сказав він журналістам. "Дані (в Кремль - Ред.) надходять по лінії Міноборони, керуватися треба цими даними, саме вони є офіційними", - додав він.

"Якщо є в Сирії якісь російські громадяни-добровольці і так далі, це не по лінії держави, і до Міноборони не має ніякого відношення", - заявив Пєсков.

"Тому тут потрібно у Reuters цікавитися, звідки ця інформація і які у них джерела", - сказав він.

Як відомо, раніше Reuters повідомило, що у Сирії за 2017 рік загинуло щонайменше 40 російських військовослужбовців та найманців, попри офіційні заяви Росії про десять загиблих.