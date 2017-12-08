Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Рада затвердила кошторис на наступний рік

П'ятниця, 8 грудня 2017, 01:23

Верховна Рада ухвалила кошторис видатків свого апарату на 2018 рік у розмірі 1,7 млрд гривень.

Про це повідомляє Укрінформ.

За прийняття проекту постанови №7380 проголосували 259 депутатів.

На здійснення законотворчої діяльності ВР передбачено 897 тис. гривень.

На обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне і матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради виділяється 771 тис. гривень.

На Управління справами передбачається 521 тис. гривень.

Для висвітлення діяльності ВР через засоби телебачення і радіомовлення і фінансову підтримку газети "Голос України" виділять 13,7 тис. гривень.

Як відомо, Верховна Рада затвердила законопроект про державний бюджет на 2018 рік.

Теми: Верховна Радабюджет
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Верховна Рада
Заява Ткаченка на звільнення уже в Раді, розглянуть на найближчому засіданні
Через заборону ОПЗЖ її представник не може зайти у Верховну Раду – ЦВК
У Раді пропонують відновити фінансове звітування партій
Останні новини
05:52
З Латвії видворили голову Латвійсько-російської асоціації
05:21
Російські військові все частіше збивають власні безпілотники на лівому березі Херсонщини - ISW
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
Усі новини...
Реклама: