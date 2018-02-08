Біженці в Європі: Австрія планує внести Україну до списку безпечних

Австрія планує внести Україну до списку безпечних країн походження біженців.

Про це йшлося під час брифінгу прес-конференції президента Австрії Александера Ван дер Беллена і Петра Порошенка у Відні, повідомляє Укрінформ.

Зокрема, Порошенко заявив, що підтримує бажання Австрії.

"Я повністю підтримую це бажання Австрії (внести Україну до списку безпечних країн походження біженців - ред.). Ми готові налагодити ефективну співпрацю", - сказав він.

У цьому контексті він зазначив, що навіть під час російської агресії, яка спричинила появу в Україні 1 млн 600 тис. переміщених осіб, ми "надзвичайно ефективно дали цьому раду".

"Для нас є великою гордістю, що ми не створили жодних проблем жодному з наших сусідів. І приємно, що сьогодні окремі країни приїжджають до нас вчитися і запозичувати досвід", - зазначив Порошенко.

За Женевською конвенцією, біженцем вважається той, хто залишив країну "внаслідок достатньо обгрунтованих побоювань стати жертвою переслідування через свою расу, релігію, національність, належність до певної соціальної групи або політичні погляди і не може або не бажає скористатися захистом своєї країни".

При цьому ключовим фактором є не військовий конфлікт на території держави, а нездатність держави надати своїм громадянам захист.