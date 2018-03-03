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Біля Білого дому в Вашингтоні застрелився чоловік

Субота, 3 березня 2018, 19:00

У Вашингтоні біля Білого дому чоловік вистрілив у себе.

Про це повідомила Секретна служба США у Twitter.

"Терміново: Персонал Секретної служби реагує на інцидент, пов'язаний із особою, яка, за повідомленнями, отримала поранення від пострілу в себе біля паркану в районі Північної галявини Білого дому", - йдеться в повідомленні.

Секретна служба також уточнила, що внаслідок інциденту інші люди не постраждали. Поблизу було перекрито пішохідний та автомобільний рух.

Пізніше з'явилося уточнення, що жертвою був чоловік.

Разом з тим, ВВС повідомляє, що президент США Дональд Трамп перебуває не в Білому домі, а в своєму маєтку Мар-а-Лаго у Флориді.

"Українська правда" у Threads

Теми: США
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