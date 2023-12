Біля Білого дому в Вашингтоні застрелився чоловік

У Вашингтоні біля Білого дому чоловік вистрілив у себе.

Про це повідомила Секретна служба США у Twitter.

"Терміново: Персонал Секретної служби реагує на інцидент, пов'язаний із особою, яка, за повідомленнями, отримала поранення від пострілу в себе біля паркану в районі Північної галявини Білого дому", - йдеться в повідомленні.

BREAKING: Secret Service personnel are responding to reports of a person who allegedly suffered a self-inflicted gun shot wound along the north fence line of @WhiteHouse .

Секретна служба також уточнила, що внаслідок інциденту інші люди не постраждали. Поблизу було перекрито пішохідний та автомобільний рух.

Пізніше з'явилося уточнення, що жертвою був чоловік.

Update: Adult male allegedly shot himself along the north fence line of the @WhiteHouse. No other injuries reported. Our natural death squad is on the scene. Will provide updates as they come in.