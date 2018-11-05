Дитяча поліклініка "заточила" тендер під фірму, що належала Богатирьову

Адміністративна колегія Антимонопольного комітету з розгляду тендерних скарг зобов’язала чернігівську дитячу поліклініка №1 внести зміни до тендерної документації на закупівлю туберкуліну очікуваною вартістю 308,96 тисяч гривень

Як повідомив журналіст "Наших грошей" з АМКУ, йдеться про закупівлю 2 100 ампул туберкуліну, яку комунальне некомерційне підприємство "Дитяча поліклініка №1" оголосила 2 жовтня.

12 жовтня один із учасників ринку, ТОВ "Фармадіс", поскаржився на дискримінаційне формулювання предмету закупівлі у Додатку 5 Тендерної документації.

На фармацевтичному ринку України представлено три лікарські засоби, які задовольняють медико-технічні вимоги замовника в частині МНН, дозування та форми випуску, відзначили в компанії. Однак, лише один лікарський засіб продається "в ампулах" та упаковці, яка містить "шприци з голками і голками для введення" – "Біолік Туберкулін ППД-Л" виробництва ПАТ "Фармстандарт-Біолік".

Як вказав скаржник, тендерна документація замовника не містить виразу "або еквівалент", тож потенційні учасники не можуть запропонувати препарати з однаковим діючим складом речовин в 1 дозі.

Скаржник також зазначив, що 16 жовтня замовник вніс деякі корективи у тендерну документацію, але вони "лише посилили дискримінаційну складову умов документації".

Так, згідно з вимогами до предмету закупівлі, учасники повинні запропонувати 2100 ампул лікарського засобу. Однак тендерна документація не містить інформації про те, скільки доз повинна містити одна ампула чи яку кількість доз мають запропонувати учасники.

"Таким чином, учасник, який запропонує меншу кількість доз у ампулі отримує незаконну перевагу, незважаючи на те, що він запропонує меншу кількість доз. Наприклад, учасник №1 може запропонувати 2100 ампул, по 6 доз в одній ампулі. А учасник №2 – 2100 ампул по 15 доз в одній ампулі. Першим учасником буде запропоновано 12 600 доз, а другим – 31 500 доз", – пояснив скаржник.

У день розгляду скарги, 2 листопада, представники замовника відзначили, що не прописували у тендерній документації затребувану кількість доз в ампулі, але виходили з розрахунку: 1 ампула по 0,6 мл (6 доз). Замовник пояснив, що більше дозування є непрактичним: при невикористанні проби подальше зберігання ампули є недовготривалим.

Заслухавши пояснення замовника, колегія АМКУ з розгляду тендерних скарг зобов’язала замовника внести зміни до тендерної документації за обома пунктами.

До лютого 2013 року акціонером харківського ПАТ "Фармстандарт-Біолік" був син екс-міністра охорони здоров’я Раїси Богатирьової Олександр.

Зараз акціями підприємства володіють: російське АО "Фармстандарт" (46,93%), а також кіпрські "Stapavelo Enterprises Limited" і "Vilkom Services Limited" – по 25%.