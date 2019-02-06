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"Єва... Воллі...": зв'язок із наносупутниками зник далеко за Марсом

Середа, 6 лютого 2019, 09:25

Земля втратила зв'язок із парою наноспутників Mars Cube One, які були запущені в бік Марса в рамках місії InSight.

Як повідомляє NASA, минув уже понад місяця відтоді, як інженери чули щось від Mars Cube One (MarCO) – і команда місії вважає малоймовірним, що почує їх знову.

Останній сигнал від "Воллі" отримали 29 грудня 2018 року, а від "Єви" – 4 січня 2019 року.

За розрахунками, кубсат "Воллі" зараз перебуває на відстані понад 1 млн миль (1,6 млн км) від Марса; а "Єва" – за майже 2 млн миль (3,2 млн км) від Марса. Припускають, що вони досягли ліміту відстані для зв'язку.

Mars Cube One до літа не почне рухатися до Сонця – в той час команда спробує зв'язатися з кубсатами, але не відомо, чи будуть їхні батареї та інші деталі працювати так довго.

MarCO була першою міжпланетної місією, яка використовувала клас космічних міні-апаратів за назвою CubeSats. Їх у місії називали Eve і Wall-e, на честь персонажів із фільму Pixar. Експериментальна технологія коштувала 18,5 млн доларів.

5 травня 2018 року ракета Atlas V запустила в напрямку Марса посадковий апарат InSight, який 26 листопада дістався поверхні "червоної планети". Коли зонд падав на Марс, кубсати транслювали на Землю його телеметрію.

Кубсати служили ретрансляторами зв'язку при приземленні InSight, передаючи дані на кожному етапі його спуску до марсіанської поверхні в майже реальному часі, включаючи перше зображення InSight.

9 травня "Wall-e", використовуючи камеру "риб'яче око", зробив свою першу фотографію.

 
Земля й Місяць із відстані 1 млн км
НАСА

Wall-e також надсилав чудові зображення Марса.

За 18 тис км від Марсу, 25.11.2018, за день до посадки InSight
За 18 тис км від Марсу, 25.11.2018, за день до посадки InSight
NASA

До запуску в минулому році пари космічних апаратів розміром із портфель, відомих під загальною назвою MarCO, їхній успіх вимірювався виживанням. Те, що вони змогли працювати у відкритому космосі, розширює межі експериментальної технології.

Навіть якщо "Єва" і "Воллі" більше не відгукнуться, команда MarCO вважає це успіхом і сподівається, що місія InSight може надихнути дослідників.

Олена Рощенко, УП
Теми: космостехнології
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