В Угорщині назвали умови припинення блокування України в НАТО

Угорщина скасує блокування інтеграції України до НАТО в разі ухвалення поправок до законів про освіту та про мову.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто в інтерв’ю "Радіо Свобода".

"Якщо мова про освіту – то угорці, які живуть в Україні, мали стовідсоткову можливість навчатися рідною мовою до моменту, поки "освітній закон" не ухвалили. Тому ми щонайменше очікуємо поправки (до закону – ред.), яка відновить права угорців, які вони вже мали. Щодо "мовного закону" – то він практично "вбиває" шанси використовувати угорську у держуправлінні, культурі, медіа. Таким чином поправка, яка дасть можливість угорцям використовувати свою рідну мову у цих галузях, нас повністю задовольнить", - сказав Сійярто.

Міністр зазначив, що Угорщина пов'язує нові сподівання із президентом Володимиром Зеленським.

"Хочу вам відверто сказати, ми бачимо нового президента України як нову надію. Маю бути із вами чесним, ми відчували, що колишній президент України Петро Порошенко проводить антиугорську політику. Я не знаю, чи було це спеціально, чи з якихось інших причин сталося... Але без сумнівів – підсумком всіх його рішень стала чітка політика проти Угорщини", - сказав він.

Нагадаємо: