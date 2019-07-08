Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Помічник поліцейського влаштував смертельну ДТП у Харкові

Понеділок, 8 липня 2019, 11:34

Слідчі Державного бюро розслідувань розслідують обставини дорожньо-транспортної пригоди в Харкові, внаслідок якої загинуло два водії.

Про це повідомляє у понеділок прес-служба ДБР.

За попередньою інформацією, 7 липня близько 00:45 автомобіль марки "Chery Amulet" під керуванням помічника оперативного чергового Холодногірського відділу поліції Головного управління Нацполіції в Харківській області на перехресті Белгородського узвозу та вул. Шевченко не виконав вимогу знаку 2.2 "стоп" і не надав перевагу в русі автомобілю марки "Daewoo Lanos".

 
 

Зазначається, що внаслідок ДТП водії обох автомобілів загинули на місці події, а пасажирів із травмами шиї доставили до міської лікарні.

Слідчі ДБР розслідують кримінальне провадження за ознаками кримінально правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб).

Українська правда
Теми: ДТПХарківДБР
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Усі новини...
ДТП
Суддя, який збив на смерть нацгвардійця, "наїхав" на ДБР
Ексдепутатка Київради Ар’єва постане перед судом за ДТП
Пасажир автівки, що в’їхала в колонку АЗС у Києві, помер у лікарні
Останні новини
18:30
"Святий Отче, молися за нас": Папі Римському передали прапор України. ФОТО
18:14
Перші абоненти "Київстар" почали повідомляти про відновлення зв'язку
18:10
Прем’єр Іспанії хоче відкриття переговорів з Україною про вступ в ЄС до кінця року
18:00
Датчики дихання: у США з'являться технології, які завадять водити авто напідпитку
17:47
Італійські шахи, годинники і кришталевий посуд: ЗМІ поцікавилися, на що Генштаб ЗСУ витрачає кошти
17:44
Оголосили фіналістів та володарів спецвідзнак Премії Шевельова 2023
17:40
відеоМінцифри вдосконалило мапу з Пунктами незламності в "Дії"
17:34
Соцмережа X цьогоріч не досягне цілей по доходах від реклами – Bloomberg
17:18
У Японії чоловік підірвав свою квартиру, намагаючись вбити таргана
17:12
Українці придбанням житла цікавляться, але купують обережно: підсумки ринку нерухомості - 2023
Усі новини...
Реклама: