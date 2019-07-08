Помічник поліцейського влаштував смертельну ДТП у Харкові

Слідчі Державного бюро розслідувань розслідують обставини дорожньо-транспортної пригоди в Харкові, внаслідок якої загинуло два водії.

Про це повідомляє у понеділок прес-служба ДБР.

За попередньою інформацією, 7 липня близько 00:45 автомобіль марки "Chery Amulet" під керуванням помічника оперативного чергового Холодногірського відділу поліції Головного управління Нацполіції в Харківській області на перехресті Белгородського узвозу та вул. Шевченко не виконав вимогу знаку 2.2 "стоп" і не надав перевагу в русі автомобілю марки "Daewoo Lanos".

Зазначається, що внаслідок ДТП водії обох автомобілів загинули на місці події, а пасажирів із травмами шиї доставили до міської лікарні.

Слідчі ДБР розслідують кримінальне провадження за ознаками кримінально правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб).