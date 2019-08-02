Кордон має бути відкритим для росіян-друзів – Дейнеко

Державний кордон має бути неприступною стіною для росіян-ворогів України, які відвідували окупований Крим, або закликали до анексії, але відкритий для росіян-друзів.

Про це в інтерв’ю BBC News Україна заявив новий очільник Держприкордонслужби Сергій Дейнеко.

"Державний кордон має бути неприступною стіною для ворогів України, для небажаних осіб, які відвідували Крим, публічно закликали до анексії. З іншого боку – він має бути прозорим і комфортним для наших друзів", - сказав він.

Дейнеко наголосив, що Росія – це країна-агресор, але її громадян він все ж поділяє на ворогів і друзів.

"Є дуже багато росіян, які є вихідцями з України. Вони по 20-30 років живуть в Росії. Отримали громадянство Росії. Є змішані шлюби, діти росіяни, і вони приїжджають раз на рік відвідати своїх старих батьків. Як я можу не пропустити українця з російським паспортом до старенької мами?", - сказав він.

За словами Дейнеко, таких ситуацій щоденно дуже багато, тому він виступає за те, щоб на кордоні, особливо з Росією, прикордонник "все ж таки зважав на всі ці моменти".

За даними Держприкордонслужби: за 7 місяців цього року у перетині українського кордону відмовили майже 5 тисячам громадянам Росії.

У 2018 році не пропустили майже 6 тисяч росіян, у 2017 році – 5 тисяч 311, у 2016 році – теж майже 6 тисяч, у 2015 році – майже 11 тисяч, а в 2014 році – 16,5 тисячі громадян Росії.

Основні причини відмови у в'їзді – не підтвердження мети поїздки, перевищення терміну перебування, обмеження на в'їзд або не дійсний документ.