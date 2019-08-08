Справу проти полковника міліції, який розігнав Євромайдан у Харкові, закрили – сплив термін

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прокуратуру Харківської області

Кримінальне провадження стосовно екс-заступника начальника міського управління міліції Харкова Олександра Гапури, обвинуваченого в розгоні учасників Євромайдану в 2014 році, закрили через те, що минув термін.

Деталі: 14 травня суддя Віктор Єжов задовольнив клопотання адвоката Гапури Олександра Гунченка про звільнення підзахисного від кримінальної відповідальності у зв'язку з закінченням строку провадження.

Прокурор підтримав клопотання і просив його задовольнити. Постраждалі залишили розгляд клопотання на розсуд Червонозаводського районного суду Харкова.

27 червня суд оприлюднив текст ухвали про закриття провадження в Єдиному держреєстрі судових рішень.

Прокуратура не подавала апеляцію, оскільки сплив термін розгляду судової справи.

Ухвала вступила в силу "після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого Кодексом, якщо така скарга була подана".

Передісторія: