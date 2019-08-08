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Справу проти полковника міліції, який розігнав Євромайдан у Харкові, закрили – сплив термін

Четвер, 8 серпня 2019, 18:06

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прокуратуру Харківської області

Кримінальне провадження стосовно екс-заступника начальника міського управління міліції Харкова Олександра Гапури, обвинуваченого в розгоні учасників Євромайдану в 2014 році, закрили через те, що минув термін. 

Деталі: 14 травня суддя Віктор Єжов задовольнив клопотання адвоката Гапури Олександра Гунченка про звільнення підзахисного від кримінальної відповідальності у зв'язку з закінченням строку провадження. 

Прокурор підтримав клопотання і просив його задовольнити. Постраждалі залишили розгляд клопотання на розсуд Червонозаводського районного суду Харкова.

27 червня суд оприлюднив текст ухвали про закриття провадження в Єдиному держреєстрі судових рішень.

Прокуратура не подавала апеляцію, оскільки сплив термін розгляду судової справи. 

Ухвала вступила в силу "після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого Кодексом, якщо така скарга була подана".

 

Передісторія: 

  • 19 лютого 2014 року понад сто активістів блокували ворота Академії внутрішніх військ, щоб не допустити виїзду курсантів до Києва для придушення Майдану. Активістів побили молодики, яких доставили на місце події на автобусах. Міліція стала на їхній бік.
  • У Червонозаводському райсуді Харкова три свідки в обвинуваченні дали свідчення проти Гапури, підозрюваного у службовій недбалості, що призвела до тяжких наслідків. 
  • Адвокат Гапури наполягав на невинуватості підзахисного, ссилаючись на те, що "свідки не вказують конкретно на Гапуру як винного в протиправних діях, хоча він дійсно був на місці події у зв’язку з виконанням службового обов'язку".

Українська правда
Теми: Євромайданміліціясуд
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