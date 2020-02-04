Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ЄС ще думає, кого з оточення Януковича виключити зі списку санкцій – журналіст

Вівторок, 4 лютого 2020, 11:37

У ЄС тривають дискусії щодо того, кого з колишніх українських чиновників з оточення Януковича буде виключено із санкційного списку.

Про це у Twitter повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк із посиланням на власні джерела, пише "Європейська правда".

"Триває робота над тим, скількох із 12 осіб, які досі під санкціями ЄС за незаконне присвоєння державних коштів України, буде виключено. Наразі виглядає, що двох, але це може змінитися", - написав він.

Нагадаємо, раніше журналіст повідомив низку прізвищ, які розглядає ЄС. Це колишній прем'єр-міністр Арбузов, колишній міністр з питань доходів Клименко, ексгенпрокурор Пшонка і його Син Артем. Також він називав прізвища експрем’єра Азарова, ексміністра енергетики Ставицького та старшого сина Януковича Олександра.

В уряді України прокоментували цю інформацію, заявивши, що не бачать з боку ЄС сигналів щодо скасування санкцій з ексурядовців.

Санкції проти експрезидента Януковича та його оточення за незаконне присвоєння українських державних коштів ЄС запровадив у березні 2014 року.  З часом Євросоюз почав знімати обмеження з чиновників через недостатні докази проти них від українського слідства.

Торік ЄС виключив із санкційного списку ексглаву Адміністрації президента Януковича Андрія Клюєва. Ще раніше зняв обмеження з колишнього міністра юстиції Олена Лукаш та нардепа Сергія Клюєваексрегіонала Юрія Іванющенка та Віктора Януковича-молодшого у зв’язку з його смертю.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЯнуковичсанкціїЄС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Янукович
Доведене до банкрутства колишнє обленерго Януковича ліквідують
Плач, сміх та непритомність. Що відбувається в ексрезиденціії Януковича та як Межигір'я пережило вторгнення РФ
Олександр Вілкул: Якби була можливість, я б не розмовляв із Путіним. Я б його убив
Останні новини
06:02
Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, який нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
Усі новини...
Реклама: