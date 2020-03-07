Трамп порівняв розмову з Зеленським із боротьбою з коронавірусом

Президент США Дональд Трамп пригадав свою розмову з президентом України Володимиром Зеленським і порівняв її з тим, як проводиться тестування на коронавірус COVID-19 у США.

Джерело: "Голос Америки"

Деталі: Під час відвідування Центру з контролю та запобігання хворобам в Атланті Трамп заявив журналістам: "усі, хто потребують перевірки, отримують тест".

Дослівно: "Тести досконалі, як і лист і стенограма (розмови із Зеленським - ред.), вірно?" - зауважив Трамп, порівнявши політику з надання тестів та стенограму своєї розмови з президентом України, яка була в центрі розгляду процедури імпічменту президента США.

Деталі: Раніше Трамп неодноразово заявляв, що під час розмови із Зеленським не було жодних порушень.

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