Трамп порівняв розмову з Зеленським із боротьбою з коронавірусом

8812 переглядів
Субота, 7 березня 2020, 19:21

Президент США Дональд Трамп пригадав свою розмову з президентом України Володимиром Зеленським і порівняв її з тим, як проводиться тестування на коронавірус COVID-19 у США.

Джерело: "Голос Америки"

Деталі: Під час відвідування Центру з контролю та запобігання хворобам в Атланті Трамп заявив журналістам: "усі, хто потребують перевірки, отримують тест".

Дослівно: "Тести досконалі, як і лист і стенограма (розмови із Зеленським - ред.), вірно?" - зауважив Трамп, порівнявши політику з надання тестів та стенограму своєї розмови з президентом України, яка була в центрі розгляду процедури імпічменту президента США.

Деталі: Раніше Трамп неодноразово заявляв, що під час розмови із Зеленським не було жодних порушень.

Знати більше:

Чи шантажував Трамп Зеленського. Повний текст розмови

"Імпічмент на тлі Зеленського: які звинувачення висунули Дональду Трампу"

Теми: Трамп Зеленський коронавірус


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Трамп призначив нового голову апарату Білого дому 7 березня 2020, 05:15
США планують виділити 8,3 мільярда доларів на боротьбу з коронавірусом 6 березня 2020, 17:32
Штаб Трампа подав до суду на The Washington Post 4 березня 2020, 03:36
Усі новини
Головні новини
Путін звелів спростити прийом в громадянство РФ осіб "з країн, близьких соціокультурно"
Суд по MH-17 може винести рішення лише за 4-5 років — юристи
Зеленський про Росію: Всі тоталітарні режими закінчують однаково
Зеленський про роботу Шмигаля на Ахметова: Олігархи наймають найкращих
Усі новини
holiday

8 березня: що за вихідний, кліше та стереотипи, які "прикипіли" до свята

соціум

Опіка ангела. Як в Україні працюють з батьками, які поховали немовлят

поради

Як підтримувати дружбу на відстані