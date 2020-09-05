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60 тон алкоголю: посадовців ДФС Тернопільщини підозрюють у розтраті

Субота, 5 вересня 2020, 10:19
60 тон алкоголю: посадовців ДФС Тернопільщини підозрюють у розтраті
Фото Нацполіції

Група посадовців ДФС Тернопільщини, в тому числі керівник управління, підозрюється у розтраті вилученого майна.

Джерело: Нацполіція

Дослівно: "Оперативники управління стратегічних розслідувань Тернопільщини Нацполіції, слідчі територіального управління ДБР, розташованого у м. Львові, за процесуального керівництва прокуратури Тернопільської області викрили злочинну групу посадових осіб обласного управління  ДФС, серед яких: керівник одного з управлінь, начальники та заступники відділів, слідчий та інспектор.

Підозрювані, зловживаючи службовим становищем, всупереч судовому рішенню про передачу на технологічну переробку вилучених в межах кримінальних проваджень фальсифікованих алкогольних напоїв та спирту спеціалізованому держпідприємству, передали 60 тон продукції на знищення приватному підприємству.

Згідно з висновком економічної експертизи, за технологічну переробку державний бюджет недоотримав понад 120 тисяч гривень".

Деталі: 4 вересня вісьмом посадовцям ДФС Тернопільщини правоохоронці повідомили про підозру за ч.3 ст.191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч.2 ст.28 (Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією) та ч.2 ст.382 (Невиконання судового рішення) Кримінального кодексу України.

Українська правда

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Теми: Фіскальна службаТернопільська областьполіція
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